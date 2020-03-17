كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بسقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق.

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وفي وقت سابق تعرضت قاعدة التاجي العسكرية، لقصف بالصواريخ للمرة الثانية خلال أسبوع، كما استهدف صاروخ كاتيوشا، قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون في كركوك بشمال العراق، من دون أن يؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ويعد هذا الهجوم الأول على القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر، ما تسبب في مقتل متعاقد مدني أمريكي وبتصعيد بين واشنطن وطهران على أرض العراق.