كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 47 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 47، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة،

وقالت السلطات التركية، إن جميع الحالات الجديدة مرتبطة بالعودة من دول بعينها، متجاهلة الإمكانية المحتملة لارتباط الفيروس بالوضع الصحي في سجونها سيئة السمعة.

Advertisements

وعلق وزير العدل التركي عبد الحميد غول، الزيارات العائلية لجميع السجون، لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء عدوى وباء فيروس كورونا، مضيفًا: أنه سيتم فحص درجة حرارة كل من يدخل أو يغادر السجون.

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، أعربت إيفين كيساناك، ابنة السياسية الكردية المعروفة غولتان كيسانك، عن صدمتها عندما علمت أنها لن تستطيع زيارة والدتها، الأحد الماضي، كما تفعل كل أسبوع.