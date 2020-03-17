كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منها 20 وافدة من الخارج.. تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19"، كلها تقريبا قادمة من الخارج، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13.

وأصدرت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة الصينية، بيانًا قالت فيه إنه تم رصد 20 حالة جديدة وافدة من الخارج في الأراضي البرية للبلاد، بينها 9 في العاصمة بكين، فيما أصيب شخص واحد فقط داخل الصين، وذلك في مقاطعة هوبي، التي تعتبر مصدرا للوباء.

ورصدت اللجنة الصحية بالصين، 12 وفاة من أصل 13 سجلت في هوبي، بينما رصدت حالة واحدة في مقاطعة شنشي، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الاثنين، فيما انخفض عدد المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 إلى 2830 شخصا.

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ولفتت السلطات الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 80881 شخصا بنهاية يوم الاثنين، بمن فيهم 8976 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.

وأشارت البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم، خاصة إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيا متسارعا له.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، أن الخطر الأكبر للبلاد فيما يخص هذا الفيروس تمثله الإصابات الوافدة من الخارج.