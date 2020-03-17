سفير المغرب يحذر مغاربة إيطاليا من السقوط في فخ شركات نقل تحاول استغلال أوضاعهم النفسية

دعا السفير المغربي في روما يوسف بلا، أمس الاثنين، أفراد الجالية المغربية بإيطاليا إلى التحلي باليقظة واتخاذ الحذر من محاولات استغلالهم من طرف شركات النقل في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وما صاحبه من تدابير احترازية.

وفيما يخص قيام بعض الشركات بنقل المسافرين من إيطاليا، برا، موهمين إياهم بإمكانية عبور الحدود المغربية رغم قرار اغلاقها، ذكر السفير المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشركات التي تمارس هذه التصرفات تسقط أولا في مخالفة واضحة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الايطالية للحد من تفشي الوباء ومن ذلك ضرورة الالتزام الارادي بالحجر الصحي في البيوت ومنع التجول والتنقل، وثانيا لا تحترم القرارات السيادية التي اتخذتها السلطات المغربية بإغلاق الحدود البرية والبحرية انسجاما مع الجهود الدولية للحد من تفشي الوباء والحفاظ على صحة الجميع.

وطالب السيد بلا هذه الشركات بتحمل مسؤوليتها إزاء المواطنين، محذرا إياها من العواقب القانونية المترتبة عن هذا التصرف اللامسؤول الذي يعرض صحة المسافرين للخطر.

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وأشاد سفير المغرب بروح المسؤولية العالية وقيم التضامن والتآزر التي أبانت عنها الجالية المغربية في إيطاليا خلال جميع مراحل هذه الازمة الصعبة.

وأبرز أن انخراط أفراد الجالية السريع والفعال، الى جانب إخوانهم الايطاليين، في معركة مواجهة هذه الآفة هو “خير دليل على اندماجهم المتميز في المجتمع الإيطالي مما يمثل مبعث اعتزاز وافتخار لنا جميعا كسفارة وقنصليات عامة”.

وحسب المعطيات الواردة من القنصليات العامة المغربية في ايطاليا، فانه لم تسجل لحد الساعة أية حالة وفاة في صفوف افراد الجالية المغربية ناجمة عن وباء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 1809 شخص في إيطاليا.