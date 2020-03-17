مانشستر سيتي يحدد قيمة الجزائري محرز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حدد سعر لاعبه، الجزائري رياض محرز، مقابل الاستغناء عن خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مستعد لبيع محرز، مقابل الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني.
وكان باريس سان جيرمان بطل فرنسا، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع محرز في الصيف المقبل تحسبا لانتقال نجمه كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد.
وأشار التقرير، إلى أن بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي لن يُعارض رحيل محرز للبي إس جي.
وانضم محرز للسيتي مقابل نحو 61 مليون جنيه إسترليني عام 2018، وسجل 9 أهداف وصنع 14 أخرى، خلال 37 مباراة هذا الموسم، ويمتد عقده حتى صيف 2023.
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