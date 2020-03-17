شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم 300 صياد في مدينة المخا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دعماً ومساعدات خاصة بالاصطياد ل300 صياد في المخا.

وقال مسؤول التخطيط والمالية بالمجلس المحلي للمخا، عبدالله السراجي، إن الكميات الجديدة من المساعدات المقدمة للصيادين تحتوي على مختلف أدوات الصيد. Advertisements وأضاف، إن المساعدات الغذائية وكذلك أدوات ومستلزمات الاصطياد تأتي ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية في مديريات الساحل الغربي. وأعرب السراجي، عن شكره للدور الإنساني لدولة الإمارات الهادف لتحسين أوضاع الصيادين.

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