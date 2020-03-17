الصحة العالمية تستعد لإجراء اختبارات كورونا بسوريا

الثلاثاء 17 مارس 2020

قال ريك برينان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن المنظمة ستبدأ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة.



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وأضاف برينان أنه يشعر بقلق بالغ من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي، وقال: "نأمل أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات". وتابع: "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد، على الرغم من أنها لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بعد بأي حالة إصابة.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بكورونا بعد الصين وإيطاليا، حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة، ولكن برينان الذي عاد للتو من مهمة إلى إيران، الأسبوع الماضي، قال إن عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية. والسبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادة مثلما الحال حتى في بعض الدول الأوروبية الغنية.