الجيش الليبي يستهدف تجمعا لمرتزقة أردوغان بطرابلس

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف تجمع لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا في محور عين زارة ووادي الربيع بالعاصمة طرابلس مساء الإثنين.



وقال المكتب الإعلامي للكتيبة 128 إن سرية المدفعية التابعة لها استهدفت تجمعا للمرتزقة السوريين المدعومين من أنقرة في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأبلغ مصدر عسكري وفقا "العين الإخبارية" بأن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجوم جديد لمليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين في محور الرملة بالقرب من مطار طرابلس العالمي الخاضع لسيطرة الجيش الليبي.

وأوضح المصدر أن المحاولة أسفرت عن مقتل 4 من مرتزقة المليشيات وإعطاب آليتين مسلحتين.

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وأرسلت القيادة العامة للجيش الليبي تعزيزات ضخمة لوحداتها المتمركزة في محاور الجنوب والجنوب الغربي للعاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وأكد عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي، أن القيادة العامة أرسلت تعزيزات ضخمة لقوة عمليات أجدابيا المتمركزة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف الصابر، وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن تعزيزات قوة عمليات أجدابيا شملت مدرعات مصفحة حديثة الصنع، بالإضافة لعتاد لتطوير القتال والعمليات ضد المستعمر التركي والمليشيات الإرهابية المدعومة من طرفه.

وتستمر المواجهات المسلحة بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية على أكثر من جبهة غرب البلاد ووسطها، بعد خرق الهدنة من قِبل المليشيات الإرهابية أكثر من مرة.