مقتل 50 من بوكوحرام جنوب شرقي النيجر

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت وزارة الدفاع بالنيجر مقتل 50 من جماعة بوكوحرام الإرهابية خلال معركة دارت في منطقة تومور جنوب شرق البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إنّ عناصر إرهابية من بوكوحرام مدجّجة بالأسلحة هاجمت على متن نحو 20 آلية مركز الاستطلاع العسكري في المنطقة التابعة لمقاطعة ديفا بالقرب من الجارة نيجيريا.

وأكدت أن القوات الأمنية والدفاعية تمكنت من التصدي للهجوم، واعتقال العديد من المشتبه بهم وضبط آليتين وأسلحة كثيرة.

وأضاف البيان أنّ الحصيلة المؤقتة للهجوم الذي وقع ليل الأحد هي سقوط جريح واحد في صفوف القوات ومقتل 50 من بوكوحرام.

وأوضح أنّ وحدات من الجيش لاحقت فلول المهاجمين حتى مخبئهم على ضفة بحيرة تشاد.

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وهذا ليس أول هجوم تشنّه بوكوحرام على تومور، المنطقة الواقعة في مقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا والتي يستهدفها الإرهابيون منذ 2015.

وتنشط جماعة بوكو حرام في كل بلدان حوض بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر)، حيث تشن هجمات دامية وتنفذ عمليات خطف مدنيين.

ومنذ بروزها في شمال شرق نيجيريا عام 2009، قتل نحو 27 ألف شخص ونزح 1,8 مليون آخرين، ولم ينجحوا بعد في العودة إلى مناطقهم.

والأحد قالت مصادر أمنية إن 6 جنود نيجيريين قتلوا في كمين نصبه إرهابيون من جماعة "بوكوحرام" واستهدف قافلةً عسكريّة بشمال شرقي البلاد قرب الحدود مع الكاميرون.

وفتح الإرهابيون النار على القافلة بالقرب من مدينة بانكي في منطقة تعرّضت مرارا لهجمات.

وذكر مصدر - لوكالة فرانس برس: "فقدنا 6 جنود في كمين لإرهابيي بوكو حرام الساعة 10:25 صباحا (09:25 ت ج)".