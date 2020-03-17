رئيس الوزراء يدعو الحوثيين إلى إيقاف قرار منع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة

الثلاثاء 17 مارس 2020

دعا رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك "إلى إيقاف قرار منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين في هذا الظرف العصيب حتى نتمكن من دفع مرتبات القطاع الصحي وبقية الفئات".



وأضاف عبدالملك في خطاب وجهه لليمنيين تحدث فيه حول اجراءات مكافحة فيروس كورونا: الوباء خطر انساني وكارثة تهدد الناس في كل مكان، وعلينا توحيد جهودنا داخل الوطن اليمني لمواجهة مخاطر هذا الوباء والحد من آثاره.

وتابع: علينا جميعاً إخراج هذه القضية الخطيرة من حيز التجاذبات والاستغلال والتشويش ورفع الوعي الشعبي والمجتمعي بالاحترازات الضرورية وتسخير كل القدرات الإعلامية لإيصال المعلومات الضرورية لكل مواطن والتوعية بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه.

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وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكاتف الجهود الشعبية والرسمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية وذلك بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وفقا للقرارات المتخذة وتبادل المعلومات والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.

وأكد أهمية عدم التهاون او الاستهتار بخطورة هذا المرض في ظل سرعة انتشاره وضرره وعدم توفر لقاح او علاج ناجع حتى الآن مع ضعف النظام الصحي جراء الحرب، لافتا إلى ضرورة التكاتف لاتخاذ التدابير الوقائية والاستعداد لهذه الجائحة.

وبين ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بشكل كبير على فحص العائدين للحد من إمكانية دخول الوباء الوطن، حتى تستكمل تجهيزات المعامل ومراكز العزل ، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قامت بتجهيز المنافذ البرية والبحرية بوسائل الفحص اللازم، وتجهيز ١١ فريق صحي للعمل في ١١ منفذ جوي وبري وبحري ويجري وتجهيز ١٢ مركز للعزل والحجر الصحي في المحافظات المختلفة.

ووجه التحية لكل الطواقم التي قال انها تعمل ليل نهار من كافة الأجهزة والمؤسسات "وبالأخص العاملين في القطاع الصحي في كل اليمن.