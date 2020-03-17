في إطار قاعدة نحن هنا..الجيش الإيراني ينفذ تدريبات مضحكة للوقاية من فيروس كورونا

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بعد ما تأكد للشعب الإيراني أن النظام الإيراني بقيادة “علي خامنئي” لا يهمه الشعب ومع ظهور العديد من مظاهر السخط على النظام بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، بدأ الجيش الإيراني استعراضات مضحكة يوم أمس الأحد بزعم أنها مناورات للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أن هذه المناورات تأتي على خلفية توجيه مرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي” للقوات المسلحة بشأن مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

وكانت وسائل إعلام حكومية قالت إن وزير الصحة الإيراني “سعيد ناناكي”، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص.

يذكر أن صحيفة الغارديان، نشرت مقالاً بعنوان “صور الأقمار الصناعية تظهر أن إيران تحفر قبوراً جماعية وسط تفشي فيروس كورونا”، اعتبر فيه أن الحكومة الإيرانية “تتستر على الأعداد الحقيقية الصادمة للإصابات والوفيات”.