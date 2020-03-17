شكرا لقرائتكم خبر عن قرغيزستان تحظر دخول الأجانب للوقاية من الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت ألتيناي عمر بيكوفا نائبة رئيس وزراء قرغيزستان اليوم الثلاثاء إن البلاد منعت دخول كل الأجانب بهدف الوقاية من فيروس كورونا. ولم تبلغ قرغيزستان عن أي حالات إصابة بالمرض على أراضيها رغم رصد حالات في كل جيرانها باستثناء دولة واحدة.

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