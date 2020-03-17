نائبة: جهات تحاول لملمة قضية الرز الفيتنامي المخلوط بالحشرات الحية

حذرت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، من محاولات لملمة قضية الرز الفيتنامي المغشوش المخلوط بأنواع رديئة والمليء بالحشرات الحية والذي رفضته وزارة التجارة، مطالبة الجهة التي جاءت به بابعاده عن مخازن الوزارة .
وقالت في بيان تلقت السوةمرية نيوز، نسخة منه ان "وزارة التجارة رفضت في الأسبوع الماضي اربع بواخر فيها حمولة ١٢٠ الف طن من الرز الفيتنامي لكونه مخلوط بنوعيات رديئة جدا بحسب الفحص، كما يحتوي على حشرات حية "، مبينة ان "الوزارة طلبت من المصرف العراقي للتجارة (TBi) عدم تسديد ثمن الرز لأنه لايصلح للاستهلاك البشري ".
وأوضحت نصيف ان "هذا الرز موجود حاليا في مخازن الوزارة، وهناك جهات تسعى إلى لملمة الموضوع وأرسلت عينات منه إلى طرف ثالث لفحصه"، مشيرة الى ان "نتائج الفحص جاءت بأنه (مخلوط) وليس من نوع ياسمين المثبت في العقد".
وتابعت ان "الشعب العراقي تحمل الكثير من المصائب والويلات، وفوق كل معاناته يأتي الجشعون والفاسدون ليستوردوا الرز المخلوط المليء بحشرات على قيد الحياة محاولين توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية"، مطالبة بـ"فتح تحقيق في الموضوع وإعادة الرز المخلوط من حيث جاء به الفاسدون".
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