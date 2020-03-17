طريقة سهلة لتحميل غوغل بلاي على هواتف 'هواوي'

يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف "هواوي" الجديدة من عدم وجود تطبيقات "غوغل" الشهيرة، بسبب القرار الأمريكي ضد منتجات الشركة الصينية.

ولكن تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أكد أن هناك طريقة سهلة يمكن من خلالها تحميل برنامج "غوغل بلاي" على هواتف "هواوي".

وأوضح التقرير أنه يمكن تفعيل تلك الطريقة السهلة عن طريق تحيمل تطبيق "تشات بارتنر"، الذي يمكنه تحميل أي تطبيقات على أي جهاز، ومن بينها تطبيق "غوغل بلاي".

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ويمكن من خلال التطبيق تحميل تطبيقات بسعة تصل إلى 147 ميغابايت.

وبمجرد تحميل "غوغل بلاي" أعد تحميل الهاتف الذكي، لتجد أن تطبيق "غوغل بلاي" يعمل بصورة عادية وتطلب تسجيل الدخول بصورة اعتيادية، ولن تظهر لك رسالة أن "الجهاز غير معتمد لعمل غوغل بلاي وللحصول على الحماية الخاصة بالجهاز".

وتم تجربة هواتف "هواوي بي 40 لايت" و"هواوي ميت 30 برو"، ووجد أنه يمكن تحميل تطبيق "غوغل بلاي" بمنتهى السهولة باستخدام تلك الطريقة.