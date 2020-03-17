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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسوشيتد برس: المسئولون الإيرانيون لم يسعوا لوقف انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت وكالة أسوشيتد برس إن ٩ من كل ١٠ مصابين بفيروس كورونا في الشرق الاوسط قدموا من ايران.
وأضافت، في تقرير لها اليوم: حتى الان تبدو الحكومة الايرانية غير قادرة او غير راغبة في وقف الانتقال بين المدن لوقف انتشار فيروس كورونا وتولى ابناء القرى منع الغرباء من دخول قراهم.
وتابعت: المسؤولون الإيرانيون لم يسعوا لوقف انتشار الفيروس لانشغالهم بالاحتفال بذكرى الثورة الايرانية وبعدها الانتخابات البرلمانية.
وأكدت أنه يمكن اعتبار ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية الايرانية (الأقل منذ ١٩٧٩) مؤشرًا على مدى تفشي فايروس كورونا في ايران.
وزادت: بعكس السعودية ودول العالم التي أقفلت مواقعها الدينية، ابقت ايران مزاراتها الدينية مفتوحة وخصوصا في قم حتى ذهب البعض مثل محمد سعيدي سادن مقام فاطمة الى القول بان إغلاق المقامات هو جزء من مخطط دونالد ترمب ضد الشيعة
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