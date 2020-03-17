نقيب الأطباء ناشد عبر "النشرة" الشعب اللبناني الالتزام بتعليمات وزارة الصحة: يجب محاسبة المستهترين

اعتبر نقيب الأطباء في بيروت ​شرف أبو شرف​، في حديث لـ"النشرة"، أن "الإجراءات والتدابير التي إتخذها ​مجلس الوزراء​ لمواجهة وباء ​كورونا​ جيدة جداً، وهذا ما طالبنا به قبل ثلاثة أسابيع خلال ورشة العمل التي نظمتها النقابة للعمل على اتّخاذ تدابير سريعة وفورية للحد من إنتشار الفيروس"، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة والأفضل لمنع إنتشار كورونا، في ظل عدم وجود علاج له حتى الآن، هي منع الإكتظاظ وإقفال المؤسسات قدر الإمكان، خصوصاً بعد التجارب التي شاهدناها في أكثر من دولة في العالم".

وأمل أبو شرف من ​الشعب اللبناني​ أن يلتزم بالتدابير التي إتخذتها الحكومة من دون استهتار، "لأن تداعيات إنتشار الفيروس ستكون صعبة وفوق قدرتنا على إستيعابها"، لافتاً إلى أنه "يجب محاسبة كل من يخالف هذه التعليمات".

وكشف أبو شرف أنه "طالبنا كنقابة بتجهيز المستشفيات الحكوميّة في كل المحافظات اللبنانية، لانّ لديها إمكانية لتحويل أقسام خاصة وكاملة لمرضى كورونا، كما يجب دعم المستشفيات الجامعية في حال إرتفع عدد المصابين".

من جهة أخرى، شدّد نقيب الأطباء في بيروت على أن "هناك نقصاً كبيراً في ​المستلزمات الطبية​ في لبنان منذ مدة بسبب نقص السيولة، وأتت أزمة الفيروس لتزيد الطين بلة"، معتبراً أنه "من الضروري جداً تأمين آلات التنفس الإصطناعي في أسرع وقت ممكن، لأننا سنكون بحاجة لها في حال إرتفعت أعداد مرضى العدوى وأصيبوا بمشاكل تنفسية والتهابات رئوية".

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وأوضح أبو شرف أن "مجلس الوزراء وعد بأن الأولوية ستكون للأمور الصحيّة، وقد تمّ تخصيص 39 مليون دولار من قرض ​البنك الدولي​ لتجهيز ​المستشفيات الحكومية​ وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستيّة ووسائل الحماية الشخصيّة وكافّة أدوات التواصل والتوعية"، مضيفاً: "هناك نقص أيضاً في معدات الوقاية كالقفازات الطبّية والكمّامات، بالإضافة إلى مواد التعقيم ويجب إستيرادها بسرعة".

وكشف أبو شرف أن "في لبنان يوجد 12500 سرير للمرضى وهناك 60 بالمئة منها تُستعمل اليوم، والـ40 بالمئة المتبقّية لا تكفي في حال تفاقمت الأزمة، لذا علينا اتّباع النموذج الصيني عبر التشدد بعمليّات العزل حتى نستطيع التخفيف من أعداد الإصابات"، متوجهاً بالشكر إلى "وسائل الإعلام التي تقوم بدور كبير على مستوى التوعية والتحذير، ورغم ذلك نجد أن بعض الناس تتعاطى باستهتار مع هذا الموضوع، وقد شاهدنا الاعداد الكبيرة على الكورنيش يوم الأحد وهذا أمر معيب".

ورأى أبو شرف أنه "على الرغم من كل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لا نسمع إلا الإنتقادات"، معتبراً أن هناك ظلماً بحقها وبحق وزير الصحة ​حمد حسن​ الذي يقوم بكل ما يمكن فعله ويعمل ليلاً نهاراً لمواجهة الأزمة"، مشيرا إلى أن "فحص كورونا اليوم يُجرى في ​مستشفى بيروت الحكومي​ بشكل مجّاني لكل شخص يعاني من عوارض الفيروس أو إختلط بأشخاص مصابين، ولا يوجد إمكانيّة لاجراء الفحص لكل اللبنانيين، كما أن هناك 4 مستشفيات تجري الفحص وهي: الجامعة الأميركية، رزق، الروم، واوتيل ديو، وقد حدّد ​الضمان الاجتماعي​ سعره بـ150 ألف ليرة".

وناشد أبو شرف الشعب اللبناني الإلتزام بالإرشادات التي توزعها وزارة الصحة و​منظمة الصحة​ العالميّة، مؤكّداً أن الاطباء على أتمّ الجهوزية لمواكبة الجهود التي تبذل لمكافحة الفيروس.