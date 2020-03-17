أكد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في دمشق نعمة سعيد عبد في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أنه حتى تاريخه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة في سوريا، منوهاً وحسب التقرير الأخير الصادر بتاريخ 15 آذار الجاري بأن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس كانت نتائجها سلبية.
وبيّن عبد أنه يتم التعاون المشترك مع وزارة الصحة لتعزيز القدرات الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنع انتقال الفيروس أو انتشاره، حيث قامت المنظمة برفد مخبر الأمراض الطارئة المرجعي في وزارة الصحة، بشحنتي مساعدات طبية تتضمنان كيتات للتحري عن فيروس كورونا المستجد 2019، وثمة شحنات إضافية في طريقها لسورية خلال الأيام القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية: حتى اللحظة لا إصابات بفيروس كورونا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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