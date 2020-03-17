الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية: حتى اللحظة لا إصابات بفيروس كورونا في سوريا

أكد الممثل المقيم ل​منظمة الصحة العالمية​ في دمشق نعمة سعيد عبد في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أنه حتى تاريخه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة في ​سوريا​، منوهاً وحسب التقرير الأخير الصادر بتاريخ 15 آذار الجاري بأن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس كانت نتائجها سلبية.

وبيّن عبد أنه يتم التعاون المشترك مع ​وزارة الصحة​ لتعزيز القدرات الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنع انتقال الفيروس أو انتشاره، حيث قامت المنظمة برفد مخبر ​الأمراض​ الطارئة المرجعي في وزارة الصحة، بشحنتي ​مساعدات​ طبية تتضمنان كيتات للتحري عن ​فيروس كورونا​ المستجد 2019، وثمة شحنات إضافية في طريقها لسورية خلال الأيام القليلة القادمة.

