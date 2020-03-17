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سلطات تايلاند أعلنت تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا

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أعلن الأمين الدائم في وزارة الصحة العامة ال​تايلاند​ية سوخوم كانشانافيماي، أن "تايلاند سجّلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ممّا رفع إجمالي عدد المصابين إلى 177".

وأوضح في مؤتمر صحافي أنّ "11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بـ"كورونا"، بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب"، لافتًا إلى أنّ "ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجّلة في العاصمة ​بانكوك​".

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