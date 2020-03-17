قاسم هاشم: ننتظر قرار استئناف الحكم على العميل الفاخوري ليبنى على الامر مقتضاه

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "ننتظر قرار استئناف الحكم على العميل ​عامر الفاخوري​ والحكم النهائي ليبنى على الامر مقتضاه، وما نأمله ان يأتي الحكم بعيدا عن اية مؤثرات او إشارات وإلا ستهتز صورة ​القضاء​ في لحظة الحاجة الوطنية الى القضاء العادل والمتمتع بكل استقلالية ونزاهة"، ولفت الى ان "الأيام القادمة ستكون فاصلة لتجيب على كل التساؤلات والتحليلات التي رافقت القرار".

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