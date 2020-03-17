عبدالله: الأمل بمبادرة سياسية قضائية ترفع الظلامة عن الكثيرين

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "بين التساهل في محاكمة العميل عامر الياس فاخوري، واختصار الاجراءات، وصولا إلى إطلاق سراحه بصفقة، وبين التشدد والتأخير والإهمال في محاكمة الكثير من المساجين، لأسباب مختلفة، وأحيانا بلا أسباب. الأمل بمبادرة سياسية - قضائية، ترفع الظلامة عن الكثيرين، وتخفف الإكتظاظ، بينما نواجه جميعا الوباء".

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