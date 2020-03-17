لفت وزير المالية غازي وزني، إلى أنّ "في وضع كالّذي نمرّ به حاليًّا، يُفترض بالمصارف أن تؤمِّن الحد الأدنى من الخدمات الماليّة للمواطنين، علمًا أنّ خطوتها بإعلان الإقفال حتّى 29 آذار الحالي تؤثّر على الناس، وتلقي لديهم حالًا من عدم الإرتياح وعدم اليقين، بل ويزيد قلقهم من هذه الخطوة الّتي تذكِّر بالخطوة السابقة الّتي أقدمت عليها المصارف بالإقفال إبتداء من أول تشرين الثاني من العام الماضي".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "هذه الخطوة غير مقبولة على الإطلاق، ومن شأنها أن تزيد قلق المودعين على ودائعهم، وخصوصًا أنّ المصارف تُكرِّر اليوم دورها السلبي الّذي قامت به في تشرين الثاني الماضي. لذلك المطلوب هو العودة عن هذه الخطوة فورًا وبلا أي إبطاء، بالنظر إلى السلبيّات الكبيرة الّتي تترتّب عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزني: خطوة المصارف بالإقفال غير مقبولة على الإطلاق والمطلوب العودة عنها فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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