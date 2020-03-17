وزني: خطوة المصارف بالإقفال غير مقبولة على الإطلاق والمطلوب العودة عنها فورا

لفت وزير المالية ​غازي وزني​، إلى أنّ "في وضع كالّذي نمرّ به حاليًّا، يُفترض ب​المصارف​ أن تؤمِّن الحد الأدنى من الخدمات الماليّة للمواطنين، علمًا أنّ خطوتها بإعلان الإقفال حتّى 29 آذار الحالي تؤثّر على الناس، وتلقي لديهم حالًا من عدم الإرتياح وعدم اليقين، بل ويزيد قلقهم من هذه الخطوة الّتي تذكِّر بالخطوة السابقة الّتي أقدمت عليها المصارف بالإقفال إبتداء من أول تشرين الثاني من العام الماضي".

وأكّد في حديث صحافي، أنّ "هذه الخطوة غير مقبولة على الإطلاق، ومن شأنها أن تزيد قلق المودعين على ودائعهم، وخصوصًا أنّ المصارف تُكرِّر اليوم دورها السلبي الّذي قامت به في تشرين الثاني الماضي. لذلك المطلوب هو العودة عن هذه الخطوة فورًا وبلا أي إبطاء، بالنظر إلى السلبيّات الكبيرة الّتي تترتّب عليها".