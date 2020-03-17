جرمانوس: النيابة العسكرية تتخذ التدابير المناسبة بما يتعلق بوضع السجون الملحقة بالضابطة العدلية

لفت مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، إلى أنّ "​النيابة العامة العسكرية​ تتّخذ التدابير المناسبة في ما يتعلّق بوضع السجون الملحقة بالضابطة العدلية العسكرية". وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا بدأنا حصر الزيارات بشخص واحد كلّ أسبوع لكلّ سجين، ممّا يحفظ حق التواصل للسجين مع ذويه، ويحمي في الوقت نفسه مراكز التوقيف من انتشار وباء "​كورونا​" المستجد". أمّا حول مطلب ​السجناء​ المتعلّق ب​العفو العام​، مأشار إلى أنّ "هذه المسألة ليست من اختصاصه".

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