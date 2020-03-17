الموسوي: إطلاق العميل عامر الفاخوري إهانة للبنان ولكل لبناني شريف

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "إطلاق العميل ​عامر الفاخوري​ إهانة ل​لبنان​ ولكل لبناني شريف، واستهانة بآلام وجراحات وعذابات وشهادة الكثير من اللبنانيين، إنه يوم مشؤوم للعدالة، وتفريط موصوف بها، وضربة في صميم القيم الوطنية والأخلاقية. إطلاق المجرم دون محاكمة جريمة. وتابع قائلا "قال حاكمين البلد قال، جزار الخيام​​​​​​​".

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