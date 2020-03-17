"بؤرة كورونا" تسجل إصابة جديدة واحدة بالفيروس

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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، وفاة 13 شخصاً بفيروس كورونا الإثنين مقابل 14 وفاة يوم الأحد، بينما سجلت إصابة واحدة فقط في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي المرض.

وبحسب السلطات الصحية فقد ارتفعت أعداد الوفيات في عموم الصين إلى 3226 شخصا، منها 3111 في مقاطعة هوبي وحدها، وذلك بنهاية يوم الإثنين.

وسجلت الصين ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا وأعلنت تسجيل 21 إصابة جديدة بنهاية يوم 16 مارس، ارتفاعا من إصابة 16 حالة فقط الأحد.

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لكن مقاطعة هوبي مركز انتشار الوباء في العالم كله، سجلت الإثنين أقل عدد من الإصابات منذ بدء تفشيه، وهو إصابة واحدة فقط خلال 24 ساعة، وذلك انخفاضا من أربع إصابات الأحد.

وسجلت المقاطعة وفاة 12 شخصا، من بين الـ13 وفاة في عموم الصين جراء الفيروس، مقابل 14 الأحد في مقاطعة هوبي.

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