فرض إجراءات الحجر الصحّي في أنحاء فنزويلا

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أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصاً في الدولة الأميركية اللاتينية.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون والإذاعة إنّه "اعتباراً من غدٍ الثلاثاء (...) ستدخل فنزويلا في حجر كامل"، مشيراً إلى أنّ هذا "الإجراء الجذري الضروري" سيشمل "سائر أنحاء البلاد".

وأوضح الرئيس أنّ قراره يعني تعليق كل الأنشطة المهنية في البلاد باستنثناء تلك المتعلّقة بتوزيع الاغذية وبقطاعات الأمن والدفاع والصحة والنقل.

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ومنذ الإثنين انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة والجيش في العاصمة وستّ من ولايات البلاد وضعت جميعها تحت حجر صحّي جزئي شمل أيضاً حظر التجمعات في الأماكن العامة.

ويأتي قرار مادورو توسيع نطاق الحجر وإجراءاته إلى سائر أنحاء البلاد بعد تعليق الحكومة الدروس ومنعها كل الرحلات الجوية الآتية من أوروبا وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان وبنما.

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