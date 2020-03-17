نيامي تعلن "تحييد" 50 مقاتلاً من بوكو حرام

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نيامى: أعلنت وزارة الدفاع النيجرية الإثنين أنّ 50 مقاتلاً من جماعة بوكو حرام الجهادية تمّ "تحييدهم" خلال معركة دارت ليل الأحد في منطقة تومور في جنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "عناصر إرهابية من بوكو حرام مدجّجة بالأسلحة هاجمت على متن حوالى 20 آلية مركز الاستطلاع العسكري في تومور (في مقاطعة ديفا). إنّ الردّ التلقائي لقواتنا الدفاعية والأمنية أتاح صدّ العدو".

وأضاف البيان أنّ "الحصيلة المؤقتة هي سقوط جريح واحد في صفوفنا وتحييد (مقتل) 50 مقاتلاً من بوكو حرام".

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وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ وحدات من الجيش "لاحقت فلول المهاجمين حتى مخبئهم على ضفة بحيرة تشاد"، مشيرة إلى اعتقال "العديد من المشتبه بهم" وضبط "آليتين وأسلحة كثيرة".

وهذا ليس أول هجوم تشنّه بوكو حرام على تومور، المنطقة الواقعة في مقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا والتي يستهدفها الجهاديون منذ 2015.

ويتحصّن مقاتلو بوكو حرام على ضفة بحيرة تشاد الواقعة بين النيجر ونيجيريا وتشاد.