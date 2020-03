«كورونا» يكافئ نتنياهو بشهرين (التفاصيل)

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech at his Jerusalem office, regarding the new measures that will be taken to fight the coronavirus, March 14, 2020. Gali Tibbon/Pool via REUTERS

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الأحد إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد تأجلت لشهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 مارس آذار بقراءة لائحة الاتهام بحق نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ستعقد في 24 مايو أيار «بسبب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا».

ونفى نتنياهو، أكثر زعماء إسرائيل بقاء في السلطة، ارتكاب أي مخالفات خلال التحقيقات.