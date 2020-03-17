بأزيد من 153 مليون طن خلال 2019.. ارتفاع الرواج المائي في الموانئ بـ 11.3 %

أوضح بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول حصيلة أنشطة الموانئ بالمغرب برسم سنة 2019، تحقيق ارتفاع بنسبة 11.3 في المائة ليصل في دجنبر 2019 إلى 153.1 مليون طن، بعدما سُجل برسم نفس الفترة من السنة قبل الماضية 137.5 مليون طن، وجاء في البلاغ الرسمي أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى تزايد حجم الواردات بـ6.9 في المائة، والمُسافنة بـ32.9 في المائة، والمساحلة بـ0.8 في المائة، في حين أن حجم الصادرات عرف انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة.

وأضاف المصدر أن الواردات شكلت نسبة هامة تقدر بـ41 بالمائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، متبوعة بالمُسافَنة بنسبة 31.3 بالمائة، والصادرات بنسبة 24 بالمائة، في حين لم يساهم نشاط المساحلة إلا بنسبة 3.6 بالمائة من الرواج الإجمالي، مشيرا إلى أن الرواج الإجمالي للموانئ بالنسبة للواردات والصادرات والمُسافنة بين 2009 و2019 عرف ارتفاعا من حوالي 70 مليون طن في 2009 إلى 150 مليون طن في 2019.

وبالنسبة لنشاط المُسافنة، ومع بداية تشغيل ميناء طنجة المتوسطي 2 خلال شهر يونيو 2019، حقق المركب المينائي لطنجة المتوسط رقما قياسيا جديدا بلغ حوالي 47.9 مليون طن (32.9 بالمائة)، ليبين المركب بذلك دوره المحوري باعتباره منصة لوجيستية على صعيد البحر الأبيض المتوسط. أما فيما يخص الحاويات، فجرى معالجة حجم 4.4 وحدة من فئة عشرين خلال سنة 2019، أي بزيادة نسبتها 40.6 بالمائة مقارنة مع 2018.

وفي هذا السياق سجلت الواردات خلال سنة 2019 حجما إجماليا يناهز 62.9 مليون طن، ويعزى أساسا لرواج الفحم الحجري (10 مليون طن بزيادة 12.6 بالمائة)، والحبوب (7 مليون طن بزيادة 4.7 بالمائة)، والكبريت (6.6 مليون طن بزيادة 19.9 بالمائة) والمحروقات (12,7 مليون طن لتتراجع بـ2.2 بالمائة).

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كما بلغت الصادرات برسم سنة 2019، حجما إجماليا قدر بـ36.8 مليون طن (ناقص 1.1 بالمائة)، منها على الخصوص رواج الفوسفاط الخام (9.6 مليون طن بناقص 13.9 بالمائة)، والأسمدة (8.7 مليون طن بزائد 6 بالمائة)، والحامض الفوسفوري (3.9 مليون طن بزائد 3.7 بالمائة)، والحاويات (4.8 مليون طن بزائد 1.2 بالمائة)، والكلانكير (1.1 مليون طن بناقص 28 بالمائة).

واستمر رواج العربات الجديدة في الحفاظ على مكانته على غرار السنوات الماضية، محققا حجما إجماليا قدره 589 ألفا و200 وحدة (زائد 0.4 بالمائة) برسم سنة 2019، منها 72 بالمائة مخصصة للتصدير.

وفي ما يخص رواج المسافرين العابرين عبر مختلف موانئ البلاد خلال السنة الماضية، جرى تسجيل 5.32 مليون مسافر، إذ عرف انخفاضا بلغت نسبته 1.1 بالمائة مقارنة مع عام 2018. وسجلت الموانئ المحاذية لمضيق جبل طارق، طنجة المتوسط وطنجة المدينة، ما يزيد عن نسبة 83 بالمائة من الرواج العام للمسافرين.