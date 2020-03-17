الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 304

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 304.

ويأتي هذا الارتفاع فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، عن حالة طوارئ في القطاع العام والحكومي،

كما أعلن نتنياهو عن فرض المزيد من التقييدات والإجراءات التي تحد من عمل القطاع الخاص، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في البلاد، علما أنه سجلت حتى مساء الإثنين 298 إصابة.

ووسط الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات ومطلب وزارة الصحة لفرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين في منازلهم لمدة 14 يوما، فوضت الحكومة جهاز الأمن العام "الشاباك" بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.