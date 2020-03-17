شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 10 غارات على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 17/آذار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة. Advertisements وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي. وتشهد جبهة صرواح، منذ يومين، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.

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