الميليشيات تختطف ثلاث مديريات مدارس في صنعاء

الثلاثاء 17 مارس 2020

أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، واقتادتهن إلى جهة مجهولة.



ونقل موقعي العربية.نت والحدث.نت، عن مصادر تربوية في صنعاء قولها، أن مسلحين حوثيين على متن أطقم، بقيادة المدعو نبيل الكميم، والمدعو محمد الشجاع، اعتقلت الإثنين الاستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي، والاستاذة أمل القياضي مديرة مدرسة مايو، بالإضافة الى خمس مديرات مدارس أخرى.

كما أفادت المصادر أن مسلحي المليشيات نقلوا المديرات المختطفات إلى اماكن مجهولة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اختطافهن.

في المقابل، عبرت الحكومة اليمنية الشرعية، عن إدانتها واستنكارها بشدة لجريمة اختطاف مديرات المدارس في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر ليل الإثنين إن هذه "الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته الميليشيات الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام ٢٠١٤"، معتبراً أنها " تحد صارخ لكل القيم والمعتقدات والأعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت اي ظرف من الظروف وتعدي سافر على كرامة كل اليمنيين".

كما طالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفثس ومنظمات حماية المرأة وكافة الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء.

إلى ذلك، دعا للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والاطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.

تأتي تلك الجريمة بعد أيام على صدور تقارير حقوقية دولية ومحلية بمناسبة يوم المرأة العالمي نددت بجرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق النساء في اليمن، حيث أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي توثيق أكثر من 14 ألف انتهاك ضد النساء ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ اجتياحها صنعاء عام 2014م