اليمن.. استشهاد مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في الضالع

الثلاثاء 17 مارس 2020

استشهد مدنيان، بانفجار عبوة ناسفة، في مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وأكدت مصادر محلية استشهاد "نجران محمد السباغ- 18عاما، وأحمد يحيى أبو طالب- 17عاما"، إثر انفجار عبوة متفجرة بمنطقة الابحور، في الخط الرابط بين مدينتي قعطبة والفاخر، على المخرج الشمالي للمدينة.

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وطبقا للمصادر، انفجرت العبوة أثناء مرورهما على متن دراجة نارية، على المخرج الشمالي لمدينة قعطبة، وتم إسعافهما إلى مشفى المدينة، إلا أنهما فارقا الحياة بسبب جراحهما البالغة.

وزرعت مليشيا الحوثي الإرهابية مئات العبوات المتفجرة والألغام، على الطرق الرئيسية والفرعية، وحول المنازل التي غادرها سكَّانها، وبجوانب آبار المياه والمرتفعات والمزارع، قبيل دحرها من قبل القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في أكتوبر الماضي.

وراح ضحية الألغام والعبوات الحوثية، عشرات الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، وتعرض معظمهم لاعاقات دائمة