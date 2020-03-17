33 إصابة جديدة بـ"كورونا" في منغوليا وتايلاند

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلنت لجنة الطوارئ في منغوليا، الثلاثاء، رصد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين أعيدوا من كوريا الجنوبية وألمانيا.



وقالت اللجنة إن المريض القادم من ألمانيا يرقد في حالة حرجة.

وكانت منغوليا التي أغلقت حدودها الجنوبية مع الصين، أعلنت في الأسبوع الماضي، رصد أول حالة بالفيروس وهي لمواطن فرنسي يعمل داخل البلاد.

وفي تايلاند، قال سوخوم كانشانافيماي الأمين الدائم بوزارة الصحة، إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177.

وأضاف أن 11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بكورونا، بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب.

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وأوضح أن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك.

وكان رئيس أوروجواي، لويس ألبرتو لا كاليي بو، الثلاثاء، قد أعلن أن بلاده ستغلق الحدود مع الأرجنتين برا وبحرا وجوا، اعتبارا من اليوم بسبب فيروس كورونا.

وقال لا كاليي بو، للصحفيين، إنه ناقش هذا القرار مع حكومة الأرجنتين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه سيجري السماح لمواطني أوروجواي والأجانب المقيمين فيها بالدخول من الأرجنتين.

وأعلنت كولومبيا، الثلاثاء، إغلاق حدودها خوفا من تفشي فيروس كورونا وفي إطار الجهود المبذولة لوقف انتشاره.

وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم، أن 8 دول في أمريكا الجنوبية تشكل جزءا من تحالف "بروسور" الإقليمي نسقت استجابتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.