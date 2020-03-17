بسبب كورونا.. أوروجواي تغلق الحدود مع الأرجنتين

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلن رئيس أوروجواي، لويس ألبرتو لا كاليي بو، الثلاثاء، أن بلاده ستغلق الحدود مع الأرجنتين برا وبحرا وجوا اعتبارا من اليوم بسبب فيروس كورونا.



وقال لا كاليي بو، للصحفيين، إنه ناقش هذا القرار مع حكومة الأرجنتين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه سيجري السماح لمواطني أوروجواي والأجانب المقيمين فيها بالدخول من الأرجنتين.

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وأوضح أنه سيجري استثناء أنشطة التجارة والمساعدات الإنسانية من إغلاق الحدود، كاشفا أن بلاده لديها 29 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

وأعلنت كولومبيا، الثلاثاء، إغلاق حدودها خوفا من تفشي فيروس كورونا وفي إطار الجهود المبذولة لوقف انتشاره.

وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم، أن ثماني دول في أمريكا الجنوبية تشكل جزءا من تحالف "بروسور" الإقليمي نسقت استجابتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب مورينو عبر "تويتر" أن الإكوادور والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وباراجواي وكولومبيا وبيرو وجويانا اتفقت على "توحيد الإجراءات لدخول الأشخاص إلى كل دولة".