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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا بواشنطن إلى 48 بعد تسجيل 6 حالات جديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
أعلنت ولاية واشنطن الأمريكية، الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 48 حالة.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بدء مرحلة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأكد ترامب أن المرحلة الأولى من تجربة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا قد تستغرق شهرين.
وأشار ترامب، في خطاب، إلى أن النتائج الأولية للتجارب السريرية لعلاج كورونا "واعدة"، مؤكدا أن بلاده تسيطر على معدل تفشي الفيروس.
وقال الرئيس الأمريكي إن "فيروس كورونا قد ينتهي بحلول شهر يوليو/تموز أو أغسطس/آب أو في وقت لاحق".
وكشف ترامب أنه أجرى "الفحص الخاص بفيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية".
ورجح الرئيس الأمريكي في خطابه "حدوث كساد اقتصادي في الولايات المتحدة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا".
وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة "تعتزم" بناء مستشفيات مؤقتة لمواجهة وباء كورونا، ولمح إلى إمكانية طلب مساعدة الجيش الأمريكي "لبناء منشآت مؤقتة للمرضى".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، مساء الإثنين، في بيان، إجراء أول تجربة على البشر في الولايات المتحدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الدفاع مارك إسبر ونائبه سيخضعان للحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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