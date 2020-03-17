مجلس الأمن يلغي اجتماعاته لهذا الأسبوع خشية كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020

أعلن مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، وذلك بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.



وتتولّى الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري.

وقال المتحدّث باسم البعثة الصينية في الأمم المتحدة جوان سون، في بيان مقتضب، إنّه "لن تكون هناك جلسات هذا الأسبوع"، مشدّداً على أن "المجلس يواصل العمل في الوقت نفسه".

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وأوضح البيان أن أعضاء المجلس سيواصلون الاتّصالات والمشاورات بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز المهمة المنوطة بالمجلس.

ولم توضح الرئاسة الصينية، في بيانها، كيف سيعقد المجلس اجتماعاته أو سيتّخذ مقرّراته.

وكان قد تقرر الأسبوع الماضي إلغاء اجتماعات مجلس الأمن، إلى اليوم الثلاثاء، وكان من المفترض أن يناقش المجلس الأربعاء ملف إقليم دارفور في غرب السودان، والخميس ملف التعدّدية، في جلستين لم يكن مرتقباً صدور أي قرار خلالهما.

وأجرى المجلس الأسبوع الماضي اختباراً تقنياً لعقد مؤتمر عبر الفيديو، لكنّ التجربة انتهت بالفشل بعدما أعلنت روسيا في أعقابها رفضها عقد اجتماعات "افتراضية" وضرورة أن تكون "الاجتماعات مادية".