مطالبات برلمانية في تركيا بطوارئ وحظر تجوال خشية كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020

شهدت تركيا مطالبات برلمانية بإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



ودعا نائبان عن حزب الحركة القومية، وزير الصحة فخر الدين كوجا، إلى التوصية بإعلان حالة الطوارئ وحظر تجوال مع تزايد اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت تركيا عن 18 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى أمس الأحد.

نائب حزب الحركة القومية في مدينة كوجالي، لطفي توركان، ونائب الحزب نفسه عن مدينة إسبرطة آيلين جسور، نشرا على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، طلبات لاتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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البرلمانيان أوضحا في منشورهما أن الفيروس يسجل انتشارا واسعا في العديد من البلدان حول العالم، من بينها إيطاليا التي سجلت 1809 حالات وفاة، مؤكدين ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لمنع تدهور الأوضاع في البلاد.

وطالب البرلمانيان الوزير بتطبيق حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوما، مشددين على ضرورة بدء التطبيق اعتبارا من الغد.

ومع تزايد أعداد الحالات، بدأت السلطات التركية باتخاذ إجراءات شملت تعليق عمل البارات والحانات والنوادي الليلية مؤقتا، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

كما حذرت تركيا مواطنيها من تجنب السفر لجميع دول العالم، وفقا لقرار من السلطات الأمنية في أنقرة، بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة.

واضطرت مساء الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، حسبما أفاد العديد من وسائل الإعلام المحلية.