شكرا لقرائتكم خبر عن هروب جماعي من سجون في البرازيل بسبب إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت سلطات برازيلية إن العشرات من السجناء هربوا من عدة سجون في ولاية ساو باولو، قبل تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وهرب السجناء قبل التعليق المؤقت لإجراء خروج السجناء من السجن لمدة يوم واحد مؤقتا بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت السلطات إن التعليق كان ضروريا، حيث أن نحو 34 ألف سجين كانوا سوف يعودون للسجون، ومن المحتمل أن ينشروا الفيروس بين السجناء وأطقم العاملين.
وفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد فر نحو 1300 سجين من عدة سجون. وأظهر مقطع فيديو على موقع تواصل اجتماعي هروب السجناء من أحد السجون.
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