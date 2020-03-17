شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تغلق حدودها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمس الاثنين إن بلاده ستغلق حدودها اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 30 مايو أيار لمنع انتشار فيروس كورونا. ووفقا لإحصاء لرويترز رصدت كولومبيا حتى الآن 54 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تغلق حدودها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.