شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة .. كمبوديا تضاعف عدد المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة الكمبودية صباح اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) تضاعف خلال 24 ساعة من 12 إلى 24 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية "فود" عن الوزارة أن 11 شخصا من بين الأشخاص الـ 12 المصابين، كانوا بين 79 مسلما كمبوديا شاركوا في تجمع إسلامي بماليزيا.

والشخص المتبقي من المصابين كان قد سافر مؤخرا إلى تايلاند.