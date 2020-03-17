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نشرت هيئة الانواء الجوية تقريرا جويا عن حالة الامطار التي ستسقط خلال الايام المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي ليكون المنطقة الشمالية امطار متوسطة الشدة وفي المنطقة المتوسطة امطار في الاقسام الغربية".
واضافت ان "الطقس سيكون ليوم الاربعاء في كافة مناطق البلاد وستكون متوسطة الى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية دهوك والسليمانية واربيل والموصل وفي الاقسام الشرقية من ديالى والكوت وميسان".
كانت هذه تفاصيل خبر الانواء تنشر تقريرا عن حالة الطقس للايام المقبلة: امطار غزيرة وعواصف رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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