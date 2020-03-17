ارتفاع درجات الحرارة يهدد 1.2 مليار إنسان

أعلن علماء جامعة روتجرز الأمريكية، أن الاجهاد الحراري الناتج عن الحر الشديد والرطوبة مع الأخذ بالاعتبار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، سوف يمس مناطق يعيش فيها 1.2 مليار إنسان.
ويفيد موقع Phys.org، بأنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه في عصر ما قبل النهضة الصناعية، فإن الحرارة الشديدة ستشمل مناطق يعيش فيها حاليا 500 مليون إنسان.
وإذا تضاعف هذا المؤشر إلى درجتين، فإن عدد المتضررين سيكون 800 إنسان. وإذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية بنهاية القرن الحالي، كما يتوقع الخبراء، فإن عدد المتضررين سيكون 1.2 مليار إنسان.
ويشير الخبراء إلى أن حرارة الكرة الأرضية حاليا زادت بمقدار 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستواها في نهاية القرن التاسع عشر
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