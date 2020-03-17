كورونا في الصين حتى فجر اليوم.. 21 إصابة جديدة و13 وفاة

وأوضحت اللجنة الحكومية لشؤون الصحة الصينية، في بيان، أنه تم رصد 20 حالة جديدة وافدة من الخارج في الأراضي البرية للبلاد، بينها 9 في العاصمة بكين، فيما أصيب شخص واحد فقط داخل الصين، وذلك في مقاطعة هوبي، التي تعتبر مصدرا للوباء.وذكرت اللجنة أن 12 وفاة من أصل 13 سجلت في هوبي، بينما تم رصد حالة واحدة في مقاطعة شنشي، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الاثنين، فيما انخفض عدد المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 إلى 2830 شخصا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 80881 شخصا بنهاية يوم الاثنين، بمن فيهم 8976 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.



وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم، خاصة إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية، تفشيا متسارعا له.

وسبق أن أكدت السلطات الصينية أن الخطر الأكبر للبلاد فيما يخص هذا الفيروس تمثله الإصابات الوافدة من الخارج.

