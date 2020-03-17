الرافدين: صرف سلف لاكثر من 400 متقاعد عن طريق البطاقة الالكترونية

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان لها تلقت السومرية ينوز نسخة منه انه "تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 400 متقاعد".

وأوضح ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".