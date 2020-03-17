العراقيون ثانيا بشراء العقار بتركيا خلال شهر شباط الماضي

اعلنت هيئة الاحصاء التركية ان العراقيين حلوا بالمرتبة الثانية بشراءهم للعقارات بتركيا خلال شهر شباط الماضي.

وقالت هيئة الاحصاء التركية في بيان لها " ان مبيعات تركيا من العقارات السكنية للمواطنين الأجانب، خلال شهر شباط الماضي بلغت 4 آلاف و5 شقق سكنية".

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واضافت ان "المواطنين الايرانيين احتلوا المرتبة الأولى بين الأجانب في شراء العقار بتركيا خلال شهر شباط الماضي وذلك بواقع 721 شقة سكنية، جاء بعدهم العراقيين بواقع 691 شقة سكنية، وفي المرتبة الثالثة جاء الروس بواقع 282 شقة، والأفغان في المرتبة الرابعة بواقع 256 شقة، وفي المرتبة الخامسة المواطنين الأردنيين بواقع 141 شقة".

واشارت الى ان "مدينة إسطنبول سجلت النسبة الأعلى في عدد الشقق الذي تم بيعها للأجانب خلال الشهر المنصرم، وذلك بواقع 1987 شقة سكنية، وتلتها أنطاليا بواقع 805 شقة".