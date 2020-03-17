الجيش الليبي يجري اختبارات على مدرعة تركية غنمها في المعارك الأخيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أجرى الجيش الوطني الليبي سلسلة من الاختبارات على مدرعة تركية من طراز BMC Kipri، كان غنمها سليمة من مليشيات حكومة الوفاق في إحدى المعارك.

وكشفت الاختبارات وفق مصادر عسكرية ليبية افتقاد المدرعة القدرة على التحرك في زاوية حادة، وبطء حركتها، فضلاً عن وجود مشاكل في المحور الأمامي وآخرى في علبة التروس. Advertisements ونشر حساب M.LNA التابع للجيش الوطني الليبي على موقع تويتر فيديو لاختبار المدرعة. وصممت المدرعة BMC كيربى أي القنفذ، كناقلة جند مضادة للألغام للخدمة داخل القوات المسلحة التركية، وكذلك للتصدير. وأرسلت تركيا المدرعة إلى مليشيات حكومة الوفاق لصد هجمات قوات حفتر على طرابلس، إلا أنها أصبحت مثار سخرية بعد ثبوت فشلها بين الليبيين على الشبكات الاجتماعية، حيث أطلقوا عليها تهكما اسم ”المدرعة لميس“

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