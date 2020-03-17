حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً.



Advertisements

و بين المركز - في نشرته اليومية - ان الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 28 كم/س تصل إلى 38 كم/س ..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:18 والجزر الأول عند الساعة 13:54 و الجزر الثاني عند الساعة 23:43 و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:43 و المد الثاني عند 04:11 و الجزر الاول عند الساعة 10:18 و الجزر الثاني عند الساعة 23:20.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 20 60 25 دبي 32 21 65 30 الشارقة 32 20 65 30 عجمان 30 22 60 35 أم القيوين 31 20 65 35 رأس الخيمة 30 20 75 40 الفجيرة 27 23 75 45 العين 34 21 55 25 ليوا 34 19 65 20 الرويس 33 21 75 25 السلع 32 20 75 35 دلما 30 21 80 45 طنب الكبرى 29 20 80 50 طنب الصغرى 29 20 80 50 أبو موسى 28 20 80 50