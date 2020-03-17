شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء، 17/آذار/2020.

Advertisements وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛ نشاط للرياح السطحية وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا مع فرصة هطول أمطار رعدية على (الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ، جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف ، تبوك ، المدينة ،مكة ) تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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