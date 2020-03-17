شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وزير التجارة الخارجية البرازيلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 متابعات_السعودية نيوز أعلنت السلطات في البرازيل، الإثنين، إصابة وزير التجارة الخارجية لوكاس فيراز بفيروس كورونا.

وعزلت الجهات المختصة وزير التجارة وقالت إنه يتلقى الرعاية اللازمة. وجمدت السلطات في البرازيل الأنشطة الرياضية والترفيهية خوفا من التجمعات. Advertisements والجمعة الماضي، تضاربت الأنباء حول إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد. وقال منشور على صفحة الرئيس البرازيلي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الفحوص الطبية أثبتت خلو الرئيس من فيروس كورونا. وخضع بولسونارو للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت الرئاسة البرازيلية أعلنت، الخميس، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. وأشار بيان للرئاسة البرازيلية إلى أنه تم التأكد من إصابة الوزير بالفيروس بعد إجراء تحليل ثانٍ أثبت حالته.

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