كورونا في الخليج .. قرارات هامة بشأن السجون .. الصحة السعودية تشدد على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

قررت المديرية العامة للسجون السعودية، تأجيل جميع الزيارات إلى الإصلاحيات حتى إشعار آخر بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال مدير العلاقات العامة بالمديرية الدكتور بندر الخرمي، إن التأجيل جاء كإجراء احتزاري لحماية المساجين وحماية ذويهم من فيروس كورونا. وأضاف أنه تم وضع وسائل بديلة للتواصل، مع المديرية عبر الهاتف أو إلكترونيا. Advertisements وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من بينهم مواطن مصري. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سجلت الوزارة 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وشددت في بيانها على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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